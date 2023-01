Elisabetta Gregoraci incanta a Pitti Uomo per Juicy Couture

(Di domenica 15 gennaio 2023)– evento di fama mondiale dedicato alla moda lifestyle – si è tenuto quest’anno a Firenze dal 10 al 13 gennaio. Alla manifestazione sono approdate diverse celebrità. Tra queste, anche, ospite dello stand di, l’azienda statunitense che nei primi Anni 2000 ha spopolato con le sue tute in ciniglia

ilmessaggero.it

Da www.cougaritalia.itCosa accomuna le donne capaci di far girare la testa degli italiani Sono sensuali, dolci, esperte e - soprattutto - sono over 40, più seducenti e più interessanti rispetto alle ...La testimonial d'eccezione a Pitti Uomo, è stata la modella, attrice e showgirl, a capo delle nuove generazioni di Juicy girls. Nathan Falco Briatore, il figlio di Flavio ed Elisabetta Gregoraci diventa stilista a 12 anni (ed è già CEO de Nathan Falco Briatore, figlio di Flavio ed Elisabetta Gregoraci, ha solo 12 anni ma è già diventato uno stilista. Già nominato CEO della Billionaire Bears Society NFT, ...Dopo la presentazione a Firenze in occasione di Pitti Uomo, il nome del figlio della coppia Briatore-Gregoraci è sotto i riflettori degli addetti ai lavori durante la Milano Fashion Week, già c’è chi ...