Edoardo Donnamaria si lamenta del rientro di Antonino Spinalbese | “Non è giusto”

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 15 gennaio 2023) Ieri pomeriggioha fatto ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip 7. È mancato ben 15 giorni tra ospedale e quarantena, tanto che perfino ai suoi compagni di avventura è sembrato “strano” rivederlo lì con loro tra quelle mura. In tanti credevano che lui avrebbe abbandonato il reality show una volta fuori, soprattutto per la nostalgia della figlia Luna Marì. Ma lui ha dichiarato all’amica Giaele Sofia De Donà di esser voluto ritornare per concludere il suo percorso insieme agli altri inquilini, così da completare insieme quel passaggio di vita. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Le parole diMa questonon è stato accolto da tutti di buon grado. Infatti, ieri sera il fidanzato di Antonella Fiordelisi si è sfogato con ...