Editoria | Fratoianni Si | ' governo concretizzi impegno per Dire'

(Di domenica 15 gennaio 2023) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Nei giorni scorsi il sottosegretario Barachini ha annunciato che ci sarà undelsulla vicenda dell'agenzia di stampa, i cui giornalisti sono impegnati ad esigere i propri stipendi arretrati e a contrastare un piano che prevede tantissimi licenziamenti. Mi auguro che ilfaccia presente alla proprietà dellache l'informazione è un bene prezioso della democrazia del nostro Paese”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. “E aggiunga - prosegue il leader di SI - che l'agenziae il suo corpo redazionale, a cui va tutta la nostra solidarietà, è un bene prezioso di esperienze e di competenze, che in tanti abbiamo potuto apprezzare in ...

La Svolta

...economico temporaneo dei lavoratori dello spettacolo al Fondo per gli operatori dell'e ... Da M5s a, le accuse contro il Governo sono di non tenere conto della cultura. Duro Renzi. 18 ...... "Io scivolato a sinistra Il baricentro della coalizione non sarà certo" Stupro a ... sottosegretario di Stato con delega all'. E rimane fuori, dice Andrea Ruggieri , "chi, come me, ... Ultimo'ora: Editoria: Fratoianni (Si), 'governo concretizzi impegno ... Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Nei giorni scorsi il sottosegretario Barachini ha annunciato che ci sarà un impegno del governo sulla vicenda dell’agenzia di stampa Dire, i cui giornalisti sono impegnati ...