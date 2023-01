“È successo dopo la puntata” C’è posta per te | la vicenda di Nicola e Annalisa | è la redazione a renderlo noto

(Di domenica 15 gennaio 2023) Nell’ultimadi C’èper te, ha fatto molto discutere ladi. Maria ha raccontato la loro storia, per farla breve la ragazza è stata tradita un paio di volte dal marito. I due, che hanno dei figli insieme, si sono ritrovati con in mezzo la busta e alla fine la donna ha deciso di lasciare tutto com’è. Il colpo di scena tuttavia è arrivatola registrazione del programma. A raccontarlo, ancora una volta è Maria, ma stavolta sui social del programma. Su Instagram e Facebook di C’èper te è uscita la notizia, durante la, chesono tornati insieme. “qualche tempo dalla registrazione – scrive la– ...

leggo.it

...fatto con lui "Capire chi è Marcell e poi trasmettergli le esperienze di altri atleti di. ...un grosso infortunio ci siamo trovati in un centro di riabilitazione a Pavia nel 2015. Paolo, ...... ma senza. Una strana giustificazione, che moltiplica gli enigmi: perché Graviano vuole anticipare la data dell'arresto di Di Maggio E perchétrent'anni ci tiene a fare sapere di non ... Gf Vip, Edoardo Tavassi si sente male: cosa è successo dopo la cena Il ds: "Restiamo convinti dei valori che abbiamo, li abbiamo espressi, abbiamo perso una partita, ora tocca noi". L'allenatore: "Il mercato ...A 40 minuti dalla fine della stagione regolare nel massimo campionato di pallacanestro in carrozzina, dopo il penultimo turno giocato nel corso del pomeriggio di sabato 14 gennaio, nella battaglia tra ...