“È scoppiata la passione” GF Vip 7 | Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli | succede nella notte

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 15 gennaio 2023) GF Vip, la reazione di Nicole al bacio tra. Ormai dentro la Casa c’è un’altra storia d’amore che tiene banco, quella traDal. I due inizialmente non si sopportavano e in più di un’occasione sono arrivati allo scontro. In una occasione sono volate parole forti: “Dana (Saber n.d.r.) è venuta a dirmi che tu le hai detto che ci sarei rimasto male perché non mi vuoi” ha attaccato il gieffino. La venezuelana si è difesa spiegando: “L’ho detto perché mi hai urlato senza motivo”. E lui ancora: “Quindi hai detto una stro, dici solo minc***, sei fatta di minc***. Se voglio una ragazza ci provo, con te non ci provo perché non ti voglio. Non so come spiegartelo, non è che non ti voglio perché non ci sia attrazione o perché ...