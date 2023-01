(Di domenica 15 gennaio 2023) Duedelcon vernice lavabile gialla il“L.O.V.E.” di, più conosciuta come il, in piazza Affari apoi esposto uno striscione con la frase

Il Post

Protesta a difesa dell'ambiente a Milano.di Ultima Generazione hanno imbrattato il basamento dell'opera L. O. V. E., comunemente nota come 'Il Dito', di Maurizio Cattelan con vernice arancione lavabile e hanno esposto lo ...di Ultima Generazione, una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 38 anni, hanno imbrattato con la vernice gialla la celebre scultura del 'Dito' di Maurizio Cattelan in Piazza Affari a ... Due attivisti del gruppo ecologista Ultima Generazione hanno imbrattato il basamento della scultura di Maurizio Cattelan con il dito medio, a Milano Protesta a difesa dell'ambiente a Milano. Due attivisti di Ultima Generazione hanno imbrattato il basamento dell'opera L.O.V.E., comunemente nota come 'Il Dito', di Maurizio Cattelan con vernice aranc ...“Questi non sono degli ambientalisti, sono vandali che meritano di andare in galera“, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, attacca gli attivisti di Ultima Generazione. Il le ...