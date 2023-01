Droga | 13 arresti a Roma | anche una cravatta e le maniche della camicia usate come nascondigli

BolognaToday

Tra i vari nascondigli utilizzati per la: una cravatta, le maniche di una camicia, il cassonetto dei rifiuti e dietro gli alberi. Tutti gliGli agenti del IX Distretto Esposizione ...... un ulteriore involucro con 7 grammi di cocaina, 3 bilance di precisione anch'esse visibilmente sporche di cocaina e materiale per il confezionamento della. Il 24enne ed il 33enne sono stati ... Chiuso un bar di via Massarenti dopo due arresti per droga 17:58 - Licata, l’incendio al carro funebre è doloso: le immagini +++17:48 - Licata, l’incendio al carro funebre è doloso: le immagini +++17:27 - Agrigento, carabinieri ripuliscono villa Romano +++ ...Preso con 44 chili di marijuana. Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ragusa ha convalidato l’arresto di un quarantacinquenne (con precedenti per reati contro la persona e il ...