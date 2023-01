Doppio Dybala | la Roma piega la Fiorentina

Leggi su agi

(Di domenica 15 gennaio 2023) Quinto risultato utile consecutivo in campionato per la, che batte 2-0 in casa lanel segno del solito Paulo. Allo stadio Olimpico decide la doppietta dell'argentino (7 centri in campionato) suassist di un Abraham apparentemente ritrovato; per i viola pesante l'espulsione di Dodo dopo appena 24 minuti di gioco. La squadra di Mourinho sale a 34 punti in classifica riportandosi alla pari di Lazio ed Atalanta, mentre gli uomini di Italiano tornano a perdere restando fermi a quota 23. In un inizio di gara sostanzialmente equilibrato e privo di grandi emozioni, il primo episodio arriva al minuto 24, quando Dodo interviene in ritardo su Zalewski rimediando il secondo giallo di serata dopo aver preso il primo al 3'. I viola sono così costretti a restare in inferiorità numerica abbastanza ...