Don Matteo | torna Terence Hill? L’incredibile indiscrezione | “Non indolore…”

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 15 gennaio 2023) Dopo ben 13 anni c’è stato un passaggio di testimone importantissimo.infatti è stato sostituito da Raoul Bova, ma come l’hanno presa i telespettatori? E come hanno interpretato tale evento gli attori e le attrici del cast? Donè una delle fiction più amate del palinsesto Rai. Non è un caso se la sua messa in onda è iniziata anni fa ed ancora permane. I telespettatori sono sinceramente affezionati alla soap che regala delle emozioni forti senza rinunciare alla tranquillità delle ambientazioni e della narrazione. Raoul Bova einsieme a Don14? Ecco cosa sappiamo di un possibile ritorno (Ilovetrading.it)La fiction è un prodotto di grande qualità che accompagna al pubblico nostrano nelle sue serate all’insegna dell’intrattenimento. Già qualche mese ...