(Di domenica 15 gennaio 2023) Nel super weekend di wild card, San Francisco mette in mostra i muscoli, Jacksonville il cuore. Idominanonel secondo tempo, ipiegano all'ultimo secondo indo ...

Invece lui è il quarterback dei San Francisco, all'11ª vittoria di fila, imbattuto da titolare, pur promosso solo per gli infortuni di Lance e Garoppolo. All'esordio playoff a volte pare sovra -......Commanders perdono rispettivamente 27 - 24 dai Minnesota Vikings e 37 - 20 dai San Francisco... che fin qui sembrava non poterci essere a causa deldei Philadelphia Eagles. Con il leggero ... Dominio 49ers su Seattle. Jaguars, rimonta incredibile: erano sotto 27-0, poi battono i Chargers Undicesima vittoria di fila per San Francisco che domina Seattle 41-23, brilla Purdy. Con la terza più ampia rimonta nella storia dei playoff Jacksonville piega Los Angeles 31-30 ...Los Niners avanzaron cómodamente a la Ronda Divisional de la NFC para la próxima semana; recibirán a Vikings, Cowboys o Buccaneers en Levi's Stadium.