Domenica In | anticipazioni 15 gennaio 2023 | chi sono gli ospiti di Mara Venier

(Di domenica 15 gennaio 2023) Nuovae nuovo classico e imperdibile appuntamento conIn, il salotto televisivo diamatissimo e seguitissimo dal pubblico di Rai 1. La padrona di casa, la ‘zia nazionale’, è pronta ad accogliere in studio tanti, volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport, della musica, che si racconteranno a cuore aperto. Dalla carriera all’amore. Ma ecco tutte ledi15e tutte le interviste da non perdere. Me Contro Te aIn Stando alleriportate da TvBlogo, la puntata di, la diciottesima di questa edizione, si aprirà con i Me contro te. E cioè con Luigi Calagna e Sofia Scalia, coppia di youtubers, nella vita e ...

... formata da Luigi Calagna e Sofia Scalia - più noti come Sofì e Luì - i primi ospiti della puntata di "In " in onda15 gennaio alle 14 alle su Rai 1. Il duo presenterà il suo nuovo ...... Giulio Guazzini LO SPORT ALLA RADIO: "Sport" del 15 gennaio sarà condotta da Nico ... Alle 17.00 ci collegheremo con Daniele Fortuna per lee la radiocronaca della partita di ... Domenica In, ospiti 15 gennaio 2023: anticipazioni e novità Per la prima volta nel salotto di Mara Venier potrebbero fare capolino degli youtuber tuttofare, mentre Francesca Fialdini prosegue in pompa magna col suo talk ...Come il conduttore ci ha ormai abituato, potremo contare su ospiti di tutto rispetto. Vediamo insieme chi sarà presente, anche se forse non in carne ed ossa ...