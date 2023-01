Dolores O’Riordan | l’indimenticabile voce dei Cranberries

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 15 gennaio 2023)Mary Eileennacque a Ballybricken il 6 settembre 1971 e morì a Londra 15 gennaio 2018 ed è conosciuta come la cantante, autrice e chitarrista dei. Dopo aver preso una pausa di qualche anno dalla band, intraprese una carriera solista nel 2003. Dopo sei anni, nel 2009, tornò nuovamente nel suo ruolo di frontman della band irlandese.ed iCopyright Gente Comuneentra a far parte deinel 1990 in sostituzione del cantante Niall Quinn, che lascia il gruppo che aveva fondato nel 1989. La band pubblica tre album: Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We? (1993), No Need to Argue (1994) e To the Faithful Departed (1996). Una ...