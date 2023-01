Docente tutor | Sinopoli Flc Cgil | “Figura non prevista a livello contrattuale | non sia solito sovraccarico di lavoro a costo zero”

(Di domenica 15 gennaio 2023) L'introduzione delladel, così come annunciata dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in un'intervista a La Stampa fa discutere. I sindacati attendono le mosse ufficiali del Ministero, ma fanno capire che la discussione sarà accesa prima dell'applicazione della riforma. L'articolo .

Orizzonte Scuola

L' introduzione delè senz'altro una delle novità più importanti della riforma della scuola che intende attuare il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara , insediatosi lo scorso ottobre. ...Ilarma preziosa contro la dispersione scolastica A Radio 24, venerdì scorso, il ministro dell'Istruzione e del Merito aveva aggiunto : 'I docentiavranno dei compiti aggiuntivi e ... “La mia prima grande riforma”, Valditara presenta gli insegnanti tutor: “Saranno formati e pagati di più, adesione volontaria” Ecco i docenti tutor nelle scuole. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara in un colloquio con La Stampa spiega che la considera “la prima grande riforma” lanciata dal suo ...Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è stato chiaro: dal prossimo anno scolastico ci sarà un tutor per ogni classe e la formazione di classi con 10 anni in 50 scuole seleziona ...