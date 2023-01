Docente saudita rischia la condanna a morte per aver diffuso su Twitter contenuti giudicati ostili dal governo di bin Salman

la Repubblica

AGI - In Arabiaundi diritto noto per le sue posizioni riformiste è stato condannato a morte per presunti reati, tra cui il possesso di un account T witter e l'utilizzo di WhatsApp per condividere ...L'ex Abbonati per leggere anche Leggi anche Arabia, "uso ostile dei social":condannato a morte Londra, sparatoria vicino a una chiesa del centro: in pericolo di vita una bambina di 7 ... Arabia Saudita, "uso ostile dei social": docente condannato a morte Awad Al-Qarni, 65 anni, è accusato di aver usato i social per condividere notizie considerate "ostili" al regno. Lo scorso anno due donne sono state condannate a 34 e 45 anni di carcere per gli stessi ...Il 65enne Awad Al-Qarni è un sostenitore delle riforme che ha fatto uso di WhatsApp e Twitter per condividere notizie considerate "ostili" al regno (ANSA) ...