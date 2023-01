Dl prezzi | buono da 60 euro per abbonamenti ai trasporti pubblici

(Di domenica 15 gennaio 2023) Arriva undi 60per l'acquisto dial trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. E' quanto prevede il decretopubblicato in Gazzetta Ufficiale.Ilè riservato a persone fisiche che nel 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000e fino ad esaurimento di un fondo da 100 milioni di

Il Sole 24 ORE

La novità ancora allo studio è inserita nel provvedimento suidei carburanti sul tavolo del ... il periodo di validità delaveva infatti il limite al mese solare di emissione, anche se si ...Ilè nominale, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile e non rileva al fine del computo dell'Isee. RAFFORZATO MR, ARRIVA ... Carburanti, arriva la norma trasparenza: obbligo di esporre il prezzo medio, buoni benzina prorogati Torna l’accisa mobile. Uno sconto automatico della benzina e del diesel se in un bimestre il costo del petrolio supera quello indicato nel Documento di economia e finanza. E poi il ...Pubblicato il decreto legge su trasparenza prezzi carburante: per i lavoratori nuovo buono benzina non imponibile e torna il bonus trasporti da 60 euro ...