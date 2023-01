La Gazzetta dello Sport

È prematuro per parlare di allarme, ma le sue ondizioni fisiche sono da monitorare. Il serbo è alle prese con un fastidio al tendine delsinistro, pochi giorni fa aveva interrotto l'allenamento con Medvedev 'per ...Novakha scelto di annullare l'allenamento in programma domenica 15 gennaio sui campi in ... Il nativo di Belgrado ha dovuto combattere recentemente con un problema al tendine del, ... Djokovic, il ginocchio dà ancora fastidio: "Devo essere cauto" AUSTRALIAN OPEN - Da Melbourne arrivano notizie poco incoraggianti a proposito del più grande favorito del torneo, Novak Djokovic.La decisione ha subito alzato un ulteriore campanello d'allarme, preoccupando i tantissimi fan del campione serbo. Novak Djokovic ha scelto di annullare l'allenamento in programma domenica 15 gennaio ...