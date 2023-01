(Di domenica 15 gennaio 2023) Bergamo. Ladelsarà aperta al pubblico sabato 14 gennaio alle 18 per l’inaugurazione dell’ esposizione collettiva “”.mostra partecipano: Bianca Alborghetti, Balò, Liliana Barillà, Paolo Bergo, Serena Bernardi, Giuseppina Biffi, Lella Buzzacchi, Marinella Canonico, Attilio Carissimi, Giuliana Civera, Francesco Colamonaco, Giancarlo Cremaschi, Abele Galbiati, Fely Garofoli, Giorgio Giacomini, Antonio Giaquinto, Fulvio Lambiase, Danila Maida, Maranno, Maria Cristina Mazza, Alberto Merisio, Susanna Mora, Sergio Navoni, Luciana Negri, Katy Pesenti, Alberto Rizzoli e Massimo Vandi. La mostra, a ingresso libero, rimarrà in allestimento dalle 16 alle 19 nelle giornate da martedì a ...

BergamoNews.it

Ora questa imperdibile esposizione approda a Roma al e raccoglie 100 opere tra dipinti,a inchiostro e grafite, sculture in metallo e materiale video. Le opere raccontano oltre 50 ...In esposizione oltre cento opere tra dipinti,a inchiostro e grafite, sculture in metallo, materiale video, che esplorano oltre 50 anni di attività creativa del cantautore e ... Disegni, acquerelli e fotografie alla galleria del Circolo Artistico Bergamasco Pittori nei Lager nazisti, i dipinti e disegni realizzati dagli Internati Militari Italiani alla Sala della Gran Guardia ...Daniele Radini Tedeschi commenta la mediocre esperienza artistica del mostro Adolf Hitler. Ah, se solo avesse avuto più successo ...