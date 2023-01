Disastro aereo in Nepal | un volo precipita in una zona abitata

(Di domenica 15 gennaio 2023) Per cause ancora da accertare, undella Yeti Airlines èto a Pokhara: a bordo del velici sarebbero stati anche stranieri

Ticinonline

A dare la notizia sono stati i media locali che mostrano il luogo delcon diverse abitazioni sullo sfondo. Al suo impatto al suolo, vicino al fiume Seri, l'ha preso fuoco. Il bilancio ...Sul luogo delsono immediatamente giunti i mezzi di soccorso. La cabina è frantumata e incendiata. L'era decollato questa mattina dall'aereoporto di Kathmandu. 15 gennaio 2023 Disastro aereo in Nepal: almeno 16 i morti Disastro aereo in Nepal, dove un aereo è precipitato in una zona abitata. Al momento il bilancio è di 32 persone rimaste uccise nell'incidente, che si è verificato a Pokhara. L'aereo, che viaggiava ...«Ci aspettiamo di recuperare altri corpi», ha detto il portavoce dell'esercito. KATHMANDU - Un aereo che trasportava 72 persone si è schiantato al suolo a Pokhara, nel Nepal occidentale. Lo riporta Re ...