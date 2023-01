Diletta Leotta gioca a padel con Karius

CalcioNapoli24

La conduttrice di Dazne il fidanzato Loris Karius, ex portiere di Liverpool e Newcastle, trascorrono la domenica giocando a padel a ...non ha mai nascosto di essere una grande appassionata di sport e infatti, alla conduttrice di Dazn piace anche giocare a padel . In una delle ultime storie cheha postato sul ... "Hai fatto scemunire Diletta Leotta!": siparietto Ostigard-tifosi, il difensore reagisce così | VIDEO CN24 Diletta Leotta non ha mai nascosto di essere una grande appassionata di sport e infatti, alla conduttrice di Dazn piace anche giocare a padel. In una delle ultime storie che Diletta ha postato ...Diletta Leotta ha condiviso alcuni contenuti interessanti tra le sue stories di Instagram: la conduttrice indossa una tutina aderente e mostra il didietro.