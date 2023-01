Difesa | energia | austerità | le sfide che mandano Scholz nella bufera

(Di domenica 15 gennaio 2023) Il governo tedesco di Olaf: nato a fine 2021 per succedere agli esecutivi di Angela Merkel, l’esecutivo imperniato sulla “coalizione semaforo” tra Socialdemocratici (Spd), Verdi e Liberali (Fdp) è stato in poche settimane assorbito nel caos scatenato dalla guerra in Ucraina. E sta da tempo barcamenandosi tra mille difficoltà e regolamenti InsideOver.

Il Primato Nazionale

E sta da tempo barcamenandosi tra mille difficoltà e regolamenti [...] Continua a leggere The post, austerità: le sfide che mandano Scholz nella bufera appeared first on InsideOver.Secondo il ministero dell', nell'attacco sono state colpite le strutture energetiche in sei ... La Russia ha colpito il grattacielo di Dnipro con un missile Kh - 22, riferisce laaerea ... Difesa, energia e il treno del futuro: perché l’incontro tra Meloni e Kishida è fondamentale Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...È stata più una scelta impopolare o più politicamente sbagliata e il primo vero inciampo La domanda sulle mosse del governo ...