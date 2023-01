De Paola | Capolinea Allegri | consacrazione Spalletti Il Napoli è travolgente bellezza' '

(Di domenica 15 gennaio 2023) Paolo De, giornalista, ha commentato la vittoria delcontro la Juventus nel suo editoriale per il sito di Sportitalia: ". Vincere per uno a zero non è l’unica cosa che conta. Anzi, non conta più nulla. Chi si riferisce all’ippica per ispirare il proprio calcio vuol dire che ha capito poco di calcio ed è meglio che resti all’ippica. Il. Il più bello di sempre. Nemmeno quello di Sarri o di Bianchi o quello di Bigon o di Vinicio hanno dato tanto spettacolo pered efficacia di gioco. Roba mai vista. Nel confronto, la Juve è uscita mortificata nell’anima e nella filosofia. Il corto muso ha incassato cinque gol in una sola ...

Tifo Juventus

... 451 (Ponte Mammolo/metro B - Cinecittà/metro A), 664 (circolare cona largo Colli Albani metro A), 881 (via Avanzini - via), 916 (via Andersen - piazza Venezia) e 980 (...Una storia d'amore giunta quasi al, con un risvolto a sorpresa. Valentina, dopo aver ... AncheIezzi ha commentato la relazione con un: "Che courage!". E c'è anche chi sostiene che ... De Paola: "Capolinea Allegri, chi lo difende si dia all'ippica" Paolo De Paola, giornalista, ha commentato la vittoria del Napoli contro la Juventus nel suo editoriale per il sito di Sportitalia: "Capolinea Allegri, consacrazione Spalletti. Vincere per uno a zero ...Nel suo editoriale sul sito di Sportitalia, l'ex direttore di Tuttosport Paolo De Paola scrive: "Capolinea Allegri, consacrazione Spalletti. Vincere per uno a zero non è l’unica cosa che conta. Anzi, ...