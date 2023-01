De Gregorio ammutolita da Rampelli | “Le colpe dei padri” La domanda velenosa

Leggi su iltempo

(Di domenica 15 gennaio 2023) “I figli di Jair Bolsonaro hanno fatto richiesta per la cittadinanza italiana e la otterranno. Moltissimi ragazzini nati in Italia invece non possono avere la cittadinanza italiana se nati da genitori stranieri. Secondo lei questo è giusto?”. Nel corso della puntata del 14 gennaio di In Onda, talk show serale di La7, Concita Deprova a soffiare sul fuoco della polemica conseguente all'assalto ai palazzi del potere di Brasilia, cercando di mettere il governo italiano con le spalle al muro. La suasulla cittadinanza è rivolta a Fabio, deputato di Fratelli d'Italia, che fa notare alcuni particolari alla giornalista e conduttrice del programma: “Io penso che per accedere alla cittadinanza italiana, che è un grande privilegio e un grande onore, ci vogliano dei requisiti. Intanto è possibile per queste persone ...