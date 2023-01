Dante era di destra? Lo diceva anche Umberto Eco

(Di domenica 15 gennaio 2023) “Il fondatore del pensiero diin Italia è statoAlighieri“. Ha fatto discutere questa affermazione del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, intervistato da Pietro Senaldi nel corso della kermesse milanese di Fratelli d’Italia dal titolo “Pronti, candidati al via“. Che ha vistol’intervento in collegamento di Giorgia Meloni. Sangiuliano vuole sforzarsi nel L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Money.it

... prima che ci fosse l'Europa, prima che ci fosse l'America),condivideva i pregiudizi e i ... E naturalmente pensava che la gente dovesse starsene a casa sua, dov'nata, e la commistione "delle ..."Calenda grazie a Sangiuliano scopre cheun poeta, il sommo poeta, e non il titolare della nota pizzeria 'Dail re della margherita'", scrive su Twitter il vicepresidente FI del ... Dante era di destra o di sinistra L'affermazione di Sangiuliano su Dante padre del pensiero di destra ha fatto subito alzare gli scudi a difesa della cultura libera dall'utilizzo politico. Ma Dante era di destra o di sinistraIl ministro cita Dante come ispiratore del pensiero di destra e scoppia la polemica. La sinistra lo attacca e si tradisce: per decenni, infatti, sono stati i progressisti a monopolizzare arte e cultur ...