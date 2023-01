Dante di destra? Si scatenano i meme | «Anche lui ha fatto cose buone…» – Le foto

(Di domenica 15 gennaio 2023) Le parole del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano suche sarebbe il fondatore della cultura diitaliana hanno inevitabilmente scatenato la fantasia deisui social, tra citazioni del Sommo poeta e naturalmente quelle più attuali della premier Giorgia Meloni. Come chi parafrasando il celebre comizio della leader di FdI ha immaginato la versionesca: «Io sono! Sono un poeta! Sono italiano! Sono cristiano!». PuntualeOsho che ripropone un ritratto diin cui gli viene chiesto: «Gira voce che sei fascio». E poi ci sono imontaggi che piazzano sulla testa di Benito Mussolini il famoso copricapo con l’alloro attribuito al Sommo poeta. E non manca chi ricorda che in fondo «...

Agenzia ANSA

Le parole del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano suche sarebbe il fondatore della cultura diitaliana hanno inevitabilmente scatenato la fantasia dei meme sui social, tra citazioni del Sommo poeta e naturalmente quelle più attuali della ...Milano, 14 gennaio 2023 "Io ritengo che il fondatore del pensiero dinel nostro Paese siaAlighieri", le parole del ministro della Cultura Sangiuliano nel corso del suo intervento a Milano per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali in ... Sangiuliano, Dante il fondatore del pensiero di destra italiano - Politica (Agenzia Vista) Milano, 14 gennaio 2023 "Io ritengo che il fondatore del pensiero di destra nel nostro Paese sia Dante Alighieri", le parole del ministro della Cultura Sangiuliano nel ...Ed ora anche Dante rischia l’arruolamento nella destra, così almeno stando alle parole in libertà del ministro della cultura. Va detto che, almeno da un punto di vista letterario, il passaggio da Muss ...