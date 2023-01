Dante appartiene all’Italia. L’attenzione ai piccoli dettagli secondo Sisci

(Di domenica 15 gennaio 2023) A 18 anni la signorina Song Ruoci ha lasciato Pechino ed è andata a Bologna per studiare. Al suo liceo aveva imparato italiano in un programma sperimentale come seconda lingua, dopo l’inglese, e si era appassionata al poeta fiorentino. L’anno scorso, dopo avere preso la laurea, ha cominciato un master, sempre concentrata su, e sogna un dottorato di ricerca nei rapporti frae Virgilio. La dottoressa Song, ne sono sicuro, non ha mai pensato che l’Alighieri nostrano fosse di destra. Politico, appassionato, militante, complottista, inventore di trame non solo letterarie, combattente,era guelfo, cioè favorevole al Papa nella disputa con i Ghibellini, sostenitori dell’imperatore di Germania. Ma era pure un fan di Federico II di Svevia, era un aristotelico appassionato dell’”eretico” Averroè. ...

Barbadillo

... mentre a un anonimo della scuola caravaggesca'Ragazzo morso da un topo' (1630 circa). Ma comunque. Torniamo abalilla.... al Théâtre des Variétés, su invito del locale comitato della societàAlighieri, per un "... Scrive ancora Pedrini: "Senza alcuno spirito polemico, che non mi, e mentre ringrazio il caro ... Giornale di Bordo. Perché su Dante il ministro Sangiuliano ha le sue ... La destra per decenni ha attaccato la sinistra perché voleva mettere una targhetta alla cultura. Ma ci sono autori che appartengono all'Italia e al mondo, al di là di ogni bandiera. Un consiglio (non ...Il ministro cita Dante come ispiratore del pensiero di destra e scoppia la polemica. La sinistra lo attacca e si tradisce: per decenni, infatti, sono stati i progressisti a monopolizzare arte e cultur ...