Daniele Dal Moro | difficoltà al GF Vip | “Inizio a dimenticare le cose”

Leggi su 361magazine

(Di domenica 15 gennaio 2023)Dalracconta le sueal GF Vip, quando ormai si avvicina ai cinque mesi di permanenza nella casa più spiata d’Italia Iniziano a farsi sentire i vari mesi trascorsi all’interno del loft di Cinecittà per i gieffini. Non ne ha fatto misteroDal, che nel corso di una chiacchierata con Edoardo Tavassi, Antonino Spinalbese e Davide Donadei ha raccontato leche sta incontrando ultimamente nella casa del GF Vip. Qualche piccolo problema di memoria, dopo che in un confronto con i compagni di gioco si è reso conto di non ricordare i nomi di alcuni attori e film, oltre a serie viste negli ultimi anni: “Non ricordo più neanche le serie che ho visto, comincio a perdere il senso di ciò che è successo fuori”. LEGGI ANCHE: Gf Vip 7, Murgia contro Oriana? ...