Dakar 2023 | tra le auto vince ancora il qatariota Nasser al-Attiyah su Toyota

(Di domenica 15 gennaio 2023) Il pilota del Qataral-suHilux ha vinto lanella categoria, precedendo il francese Sébastien Loeb (Prodrive) e un altro pilota, il giovane brasiliano Lucas Moraes. Per l’assoche, ricordiamolo, è anche medaglia olimpica al tiro al piattello, si tratta della quinta vittoria dopo quelle del 2011, 2015, 2019 e 2022. Arrivata forse in maniera più agevole delle altre, visti i ritiri dei rivali più blasonati Stéphane Peterhansel e Carlos Sainz, entrambi su Audi. Per quanto riguarda le categorie moto e quad, la vittoria è andata rispettivamente all’argentino Kevin Benavides su Ktm e al francese Alexandre Giroud, che ha bissato la vittoria ottenuta nella scorsa edizione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.