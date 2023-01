Dakar 2023 | Nasser Al-Attiyah completa l’opera a Dammam e conquista il quinto titolo tra le auto!

Il qatariota Nasser al - Attiyah e la Toyota tra le auto e l'argentino Kevin Benavides su Ktm tra le moto sono i vincitori della edizionedella, al termine della 14/a ed ultima tappa a Dammam (Arabia Saudita). Per il pilota della Toyota si tratta del quinto successo personale nel rally raid dopo quelle del 2011, 2015, 2019 e ...Dopo sette vittorie di tappa dall'inizio dellail 31 dicembre, la coppia Loeb/Lurquin ha intascato 35 punti per il campionato mondiale di rally - raid, di cui laè ora il primo round. ...Nasser al-Attiyah su Toyota si aggiudica per la seconda volta consecutiva, la quinta in carriera, la Dakar, vincendo anche l’edizione 2023. Un’ultima tappa in assoluta gestione per il 52enne qatariota ...Dopo due settimane massacranti e oltre 4000 chilometri di prove speciali, Nasser Al-Attiyah ha raggiunto il traguardo di Dammam completando l’opera e vincendo la Dakar 2023. Per il fuoriclasse ...