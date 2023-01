Dakar 2023 | Alexandre Giroud e Janus Van Kasteren conquistano il titolo tra i quad e i camion! Sorpresa nelle auto T4

(Di domenica 15 gennaio 2023) Lasi è conclusa quest’oggi con l’ultima tappa (da Al-Hofuf a Dammam), ancora una volta una giornata ricca di emozioni con i titoli assegnati in tutte le categorie: andiamo a scoprire, di seguito, come si è conclusa l’ultima frazione (per ogni categoria) e la classifica finale, con i rispettivi vincitori. Partiamo dai, dove oggi si è imposto con una gara perfetta il lituano Laisvydas Kancius (1:36:16), precedendo sul traguardo lo statunitense Pablo Copetti (+6’05”) e il brasiliano Marcelo Medeiros (+8’11”); nessun dubbio sul vincitore di categoria,assegnato al francese(oggi sesto, +14’56”) che chiude la classifica generale al comando, davanti all’argentino Francisco Moreno Flores (in ritardo di 43’11”) e a Copetti (+1:52:55). Successo odierno ...

Dopo sette vittorie di tappa dall'inizio dellail 31 dicembre, la coppia Loeb/Lurquin ha intascato 35 punti per il campionato mondiale di rally - raid, di cui laè ora il primo round. ...Fortunatamente per lui, tale episodio non si è avverato, e Nasser Al - Attiyah può ufficialmente essere premiato come vincitore dellanella categoria auto. Per il qatariota, quest'anno al ... Dakar 2023: Cornejo vince la tappa 12, Price si porta al comando della generale Michele Montesano Al termine degli 8549 km, di cui 4706 cronometrati, Nasser Al-Attiyah ha apposto per la quinta volta la sua firma nell’albo d’oro della Dakar. Oltre ...C'è la passerella trionfale per Nasser Al-Attitah e la Toyota che a Dammam conquistano la vittoria della Dakar 2023 dopo un rally raid dominato dalle vetture ...