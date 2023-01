Dakar 2023 - Al-Attiyah campione per la quinta volta in carriera

(Di domenica 15 gennaio 2023) Per lain, Nasser Al-ha conquistato il successo alla. Il pilota della Toyota Gazoo Racing ha così bissato il successo dello scorso anno e questalo ha fatto costruendo un congruo vantaggio sui suoi avversari durante la prima settimana di gara, lasciando a questi solo le briciole. Ha guidato con estrema intelligenza, attaccando solo quando era realmente necessario, gestendo poi il suo vantaggio in classifica, senza prendersi troppi rischi. Una scelta che lo ha portato gradualmente verso il successo. Un successo meritato. L'equipaggio della Toyota Gazoo Racing formato da Al-e Baumel ha chiuso questa edizione dellacon un vantaggio di un'ora e venti minuti sul duo Loeb-Lurquin, del team BRX. Una ...

Motociclismo.it

Dammam , Arabia Saudita , 15 Gennaio. Lafinisce come doveva finire a partire dal terzo giorno. Colpa di nessuno e tutti, merito di tutti e nessuno, se ne riparla. Vincono Nasser Al Attiyah, Mathieu Baumel e Toyota . Per il ...... con il francese Romain Dumontier che si è invece imposto nella classe Rally2 davanti a Paolo Lucci - l'unico italiano presente sul podio di una classe della- nei quad si è affermato per ... Dakar 2023: Cornejo vince la tappa 12, Price si porta al comando della generale Il qatariota supera Ari Vatanen nella classifica dei più vittoriosi tra le auto ed è ora secondo solo a Peterhansel ...La quattordicesima ed ultima tappa ha concluso l'edizione 2023 della Dakar e come sempre l'arrivo sul palco finale si è trasformato in una grande festa, soprattutto per i vincitori. Ecco le immagini p ...