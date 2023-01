Da Shakira a Taylor Swift | le 8 rotture più esplicite nelle canzoni pop

la Repubblica

Non solo, anche Miley Cyrus parla dell'ex nel suo ultimo brano. Una tradizione, quella delle cosiddette "revenge song" , che si sta rafforzando e che vede come leader indiscussaSwift , con All ...Miley Cyrus ha pubblicato un nuovo singolo intitolato "Flower" dove esprime la sua rabbia contro il suo ex fidanzato Liam Hemsworth . DopoSwift, Beyoncé, e recentemente,con la canzone contro l'ex marito Piquè , anche la popstar americana ha deciso di pubblicare una "Revenge Song". Il nuovo album chiamato "Endless ... Non solo Shakira, quelle canzoni come vendetta Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La "revenge song" sta diventando un'abitudine sempre più diffusa. La capofila è stata Taylor Swift, con 'All too well', ma ...