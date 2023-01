Da noi a ruota libera | oggi in tv | gli ospiti di Francesca Fialdini

(Di domenica 15 gennaio 2023) Come ogni domenica Rai 1 propone, a partire dalle 17.20, il programma "Da noi... a".incontra volti noti della televisione, del cinema e della musica, dando il via a ricordi, emozioni e divertimento...

La Gazzetta dello Spettacolo

... insomma, sarebbe bene sempre evitare non solo per la potenziale "vittima", ma anche perstesse:... Seguita ada Miley Cyrus , tra l'altro, che ci è andata giù pesante con l'ex Liam Hemsworth. "...Alla cui scomparsa è stata spesso associata, finendo col farle dadi scorta, anche se il ... Perché perquesto caso non è chiuso, Mirella è scomparsa evogliamo arrivare alla verità". ... Da noi… A ruota libera: gli ospiti della Fialdini Domenica 15 gennaio, su Rai1, alle 17:20, si rinnova l’appuntamento con Francesca Fialdini e “Da noi… a ruota libera”, il programma, realizzato in ...Gli ospiti dell'8 gennaio 2023 di Domenica In e Da noi...A ruota libera: da Ezio Greggio a Luisa Ranieri, per concludere con Francesca Chillemi e Pif.