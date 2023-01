Curling | Co-op Canadian Open | Team Retornaz si ferma in semifinale

FISG

Dopo l'ottima esperienza del Perth Masters, gli italiani delsono pronti a competere in Canada per il Grand Slam of. Il Co - opOpen , quarto evento stagionale del circuito internazionale, vedrà sfidarsi le migliori 16 squadre maschili e le migliori 16 a livello femminile, che, dopo l'assenza ...Impianti, attrezzature, abbigliamento Il campo di, detto rink, è coperto di ghiaccio, è ... Ne esistono due tipi: la canadese (broom), che ha la saggina scoperta oppure ricoperta da una ... Curling, il Team Retornaz si inchina in semifinale nel Co-op ... Il Co-op Canadian Open, quarta tappa del Grand Slam of Curling, il circuito di carattere internazionale a cui prendono parte le migliori sedici squadre del mondo è giunto al proprio compimento. Nel co ...CTVNewsOttawa.ca looks at festivals, events and concerts happening in Ottawa this winter. Ottawa Home and Remodelling Show. The Ottawa Home and Remodelling Show takes over the EY ...