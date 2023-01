(Di domenica 15 gennaio 2023) In via degli Artisti in azione i reparti Campo di Marte - Rifredi: 10mila euro e una settimana per mettersi in ...

LA NAZIONE

In via degli Artisti in azione i reparti Campo di Marte - Rifredi: 10mila euro e una settimana per mettersi in ...Vacanza rovinata: 'Il volo perso per la maleducazione delle hostess' Neopatentato si ubriaca e va a sbattere contro tre auto parcheggiate: patente ritirata dopo neanche un giorno Nellemuffa, ... Cucine sporche e alimenti scaduti Municipale e Asl multano un super Rischia la chiusura dell’attività In via degli Artisti in azione i reparti Campo di Marte-Rifredi: 10mila euro e una settimana per mettersi in regola ...Firenze – Alimenti scaduti, cucine e magazzini sporchi, surgelati senza etichette. Un supermercato del Quartiere 2 è stato così multato per 10 mila euro e adesso avrà una settimana per mettersi in reg ...