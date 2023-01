Cuba | i prigionieri politici salgono a 1 057 Le donne trans detenute insieme agli uomini

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 15 gennaio 2023) 1.057: è il numero deie di coscienza detenuti a, secondo i dati aggiornati al 31 dicembre 2022. Per la precisione 768 incarcerati di coscienza, 258 condannati di coscienza e 31 casi di altri. “1.057 persone che subiscono condanne giudiziarie o disposizioni che limitano la loro libertà da parte degli uffici del pubblico ministero in flagrante violazione del diritto internazionale e del giusto processo” secondo quanto denuncia l’associazione Prisoners Defenders International. Tra di loro 36 minori, 31 ragazzi e 5 ragazze, detenuti in carceri chiamati “scuole di formazione integrale”, strutture apparentemente per minori, ma in realtà veri e propri penitenziari. 27 di loro stanno ancora scontando una pena, 9 sono sottoposti a un procedimento penale. Ogni anno ...