Cuadrado via dalla Juve a zero | firma con la rivale

ilBianconero

Questa è una squadra che deve ricorrere ad un nuovo mercato, nel quale dovrà mandarechi non è ... Poi si potrà vedere come andrà a finire quando rientreranno Pogba, Vlahovic e. Ma il ...Chi con ogni probabilità andràè Juan, che dopo una vita alla Juve lascerà Torino: contratto in scadenza a giugno e nessun rinnovo in vista. Diverso il discorso di Alex Sandro, anche ... Juve, Cuadrado via Come sarà utilizzato da Allegri da qui a fine stagione Dopo il naufragio di Napoli, Allegri analizza i problemi della Juventus. Nonostante i diversi errori individuali, l'allenatore livornese ha individuato nell'esterno di desta la falla più grave, in qua ...A quanto pare la storia con la Juventus è terminata: alla fine di questa stagione i calciato svuoteranno l'armadietto e andranno via ...