Crotone-Pescara lunedì 16 gennaio 2023 ore 20 | 30 | convocati | formazioni | quote | pronostici Nei calabresi squalificato Petriccione

(Di domenica 15 gennaio 2023) Seconda contro terza del girone C di Serie C si affrontano in questo posticipo della ventiduesima giornata. Da una parte ilsecondo e a -6 dalla capolista Catanzaro, dall’altra unprecipitato a 18 punti dalla vetta. I pitagorici di Lerda sono gli unici che riescono a tenere il passo della capolista, avendo di fatto messo insieme gli stessi punti nelle ultime 5 gare. InfoBetting: Scommesse Sportive e

IlPescara

... Tommaso Biasci firma la 19ª vittoria , quarta consecutiva, e momentaneo +9 sul, impegnato lunedì sera nel posticipo contro ilterzo. Seconda vittoria consecutiva per il Messina ...Juve Stabia che resta quarta appena dietro le tre corazzatee Catanzaro a quota 33 frutto di nove vittorie, sei pareggi e altrettante sconfitte mentre il Monterosi Tuscia è scivolato ... Verso Crotone - Pescara, la conferenza stampa di Colombo Quarta vittoria consecutiva per il Catanzaro, che continua la sua marcia scatenata da capolista. Nella 22^ giornata del girone C i calabresi passano 1-0 a Latina con il gol di Biasci al 31'. I nerazzu ...Ecco i risultati della 22ª giornata del Girone C di Serie C e la classifica aggiornata, in attesa del posticipo ...