Cross | ai Cinque Mulini Yeman Crippa è argento | l’Italia torna sul podio

(Di domenica 15 gennaio 2023) C’è di nuovo un azzurro suldella. Applausi per il secondo posto dinel leggendariodi San Vittore Olona (Milano), edizione numero 91, dietro soltanto al keniano Gideon Rono che allunga nell’ultimo deigiri. il campione europeo dei 10.000 riesce a lottare per il successo, mancato di appena sei secondi, e riportanei primi tre al maschile come non accadeva da diciotto anni, da quando Stefano Baldini nel 2005 arrivò terzo. Esulta il pubblico presente, in tribuna e sul suggestivo percorso che attraversa il mulino Meraviglia, anche se l’ultimo trionfo azzurro resta quello di Alberto Cova datato 1986. Un’altra gara convincente per il trentino delle Fiamme Oro dopo essere stato secondo alla BOclassic di ...

