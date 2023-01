Crollano i valori Isee degli italiani | “-48% rispetto alla pandemia” Federcontribuenti | “Urgono salario minimo e reddito universale”

Il Fatto Quotidiano

Guardando aimedi giornalieri da inizio anno, nei primi nove mesi dell'anno gli spettatori ...GLI ASCOLTI PER I TG, IN CADUTA STUDIO APERTO In particolare, da inizio anno, nella fascia ...C'è l'uscita dagli stimoli monetari, i tassi salgono repentinamente, idegli asset finanziaricome mai prima in mezzo secolo. Le banche centrali non possono fermarsi o rischiano di ... Crollano gli Isee degli italiani, Federcontribuenti: “-48% rispetto alla pandemia Su La Stampa: Tutti i nodi vengono al pettine. La Juventus non sfugge. E la debacle di Napoli denuda i limiti occultati da otto vittorie di fila. Privi d’un gioco arioso e ...Il trailer di Star Trek Picard, il teaser di Foundation 2, i Golden Globe fantastici, Robert Downey jr in Star Wars e le altre notizie della settimana di Fantascienza.com - Leggi tutto l'articolo su F ...