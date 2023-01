Cristiano Malgioglio e le voci sul matrimonio imminente | ' Non mi sposo Quando sarà voglio Fiorello come testimone'

Isa e Chia

è stato ospite del programma ' Da noi a ruota libera ' condotto da Francesca Fialdini . Il cantautore ha parlato della sua vita , dei suoi progetti lavorativi e soprattutto della ...In questi mesi si susseguono le voci di possibili tensioni e malumori trae Loretta Goggi ed il primo sembra averle confermate in diretta. Nel dettaglio, la padrona di casa, come ... Tali e Quali, Cristiano Malgioglio cita Maria De Filippi L’iconico Cristiano Malgioglio, oggi ospite di Francesca Fialdini a ‘Da noi a ruota libera’, rivela: «Sposarmi Se io dovessi davvero sposarmi, mi sposerei a Sydney ...Un Cristiano Malgioglio insolito. Si presenta sempre sorridente e pronto a sfoggiare look e battute spiazzanti, ma stavolta durante l'intervista a Francesca Fialdini, è emerso un ...