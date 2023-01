Cremonese | ufficiale l’arrivo di Ballardini

Tuttosport

U.S. Cremonese comunica di aver affidato a Davide Ballardini l'incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha siglato un accordo che lo legherà al club grigiorosso fino al 30 giugno 2024. La Cremonese, tramite i propri canali ufficiali, ha reso noto il nuovo allenatore dopo l'esonero di Alvini. Si tratta di Davide Ballardini, allenatore ex Lazio.