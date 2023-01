Cremonese | UFFICIALE | Ballardini è il nuovo allenatore

Tuttosport

Ora è arrivato anche l'annuncioda parte della società . 'Benvenuto Mister Ballardini', il messaggio che si legge sul profilo Instagram dellaCommenta per primo Come si legge nel comunicatodel Vicenza , 'l a società LR Vicenza comunica di aver acquisito dall'US, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Maissa Codou Ndiaye . Ndiaye, ... Alvini-Cremonese, esonero ufficiale: fatale il ko con il Monza Torna in posta mister Davide Ballardini. Dopo l'ultima apparizione sulla panchina del Genoa, l'allenatore romagnolo riparte dalla serie A alla guida della Cremonese. La squadra ...È ufficiale: Davide Ballardini è il nuovo allenatore della Cremonese. L'ex Genoa prende il posto di Massimiliano Alvini, cui è stata fatale la sconfitta casalinga contro il Monza. "Il tecnico ha sigla ...