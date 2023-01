Cremonese | Ballardini per il dopo Alvini | possibile esordio contro il Napoli

CalcioNapoli24

Commenta per primo Insieme a Davide, pure Fabio Borini potrebbe sposare il progetto della. Nelle ultime ore i grigiorossi hanno di nuovo fatto partire l'assalto alla punta ex Milan e Roma viste le difficoltà a ..., ecco: manca l'annuncioE allora al suo posto è già pronto, anzi prontissimo Davide. Nome in codice: mago delle salvezze in corsa. Più praticamente: in otto occasioni ... Tmw - Cremonese, confermato Ballardini al posto di Alvini: domani la firma Il club grigiorosso ha esonerato il tecnico dopo la sconfitta con il Monza Il KO per 3-2 allo Zini della Cremonese contro il Monza è fatale a Massimiliano Alvini. Attraverso un comunicato sul proprio ...Il tecnico ravennate si è incontrato questa mattina con i vertici del club grigiorosso e apporre la firma sul contratto ...