Cremonese-Ballardini | l’allenatore in sede per la firma

(Di domenica 15 gennaio 2023) Laè arrivata la conclusione del capitolo allenatore, dopo l’esonero di Alvini eccoLaè arrivata la conclusione del capitolo allenatore, dopo l’esonero di Alvini ecco. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il tecnico è arrivato inper mettere lasul contratto coi grigiorossi. Scadenza al 2024 e la voglia di provare a salvare un’altra squadra da subentrato come già successo in passato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNapoli24

Perché sul campo, il Monza va a memoria e ha il solo demerito di mollare troppo presto, di fronte a unache saluta Alvini, esonerato in serata (arriva). All'8' è già vantaggio ...Gianluca Caprari, 29 anni Tmw - Cremonese, confermato Ballardini al posto di Alvini: domani la firma Davide Ballardini si è recato questa mattina nella sede della Cremonese per firmare il contratto fino al 2024 Davide Ballardini si è recato questa mattina nella sede della Cremonese per firmare il con ...Il Napoli, dopo la vittoria sulla Juventus, pensa già al futuro. Il tecnico Luciano Spalletti studia varie soluzioni per il futuro.