Cremonese | Alvini dopo l’esonero | “Grazie per la fiducia a dirigenza | calciatori e tifosi”

(Di domenica 15 gennaio 2023) “Ringrazio il Cavalier Giovanni Arvedi, la, i direttori, i, tutto lo staff, la città di Cremona e tutti igrigiorossi per lache mi è stata data e per il lavoro quotidiano che insieme abbiamo condiviso. Con profondo rispetto undi cuore a tutti”. Questa la lettera di Massimilianoche è stato ufficializzato ieri sera dalla. Il saluto è stato affidato ai canali di comunicazione del club. La sconfitta contro il Monza è costata la panchina al tecnico che dovrebbe essere sostituito da Davide Ballardini. SportFace.

