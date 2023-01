CREA di Bologna | Concorso per 1 Ricercatore III Livello

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 15 gennaio 2023) Il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria ha indetto unPubblico per selezionare 1 Figura Professionale comeIII, il Personale idoneo sarà assegnato al Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente di. Per questa Posizione viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno e determinato. Se la Regione Emilia Romagna é zona di tuo interesse, ti comunichiamo che Posizioni Aperte.com hato una sezione ad hoc dove Cataloga tutti i Bandi della Regione in oggetto. Negli Approfondimenti clicca sul link dedicato e valuta le offerte. Bando diIl-AA bandisce una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all'assunzione di una unità di personale ...