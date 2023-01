Covid oggi Toscana | 322 contagi e nessun decesso | bollettino 15 gennaio

(Di domenica 15 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sono 322 i nuovi casi di-19 registrati in, 152023,: 70 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 252 con test rapido. Al momento risultano pertanto 69.573 positivi, -1,2% rispetto a ieri. Di questi 339 (5 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 13 (2 in più) si trovano in terapia intensiva.non si registrano nuovi decessi. Il numero deiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.578.043. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.140 persone) e raggiungono quota 1.497.032 (94,9% dei casi totali). Dall’ultimoquotidiano sono stati eseguiti 439 tamponi molecolari e 3.236 tamponi ...

L'OMS ha aggiornato le sue linee guida sull'uso della mascherina in contesti comunitari, sui trattamenti COVID-19 e sulla gestione clinica. Questo fa parte di un processo continuo di revisione di tali ...