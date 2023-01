Covid oggi Lazio | 636 contagi e 4 morti ?A Roma 402 casi

(Di domenica 15 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sono 636 i nuovi, 15 gennaio, nelsecondo il bollettino della Regione. Eseguiti 1.357 tamponi molecolari e 6.006 tamponi antigenici per un totale di 7.363 test. Quattro i decessi (-3), sono 648 i ricoverati (-15), 28 le terapie intensive (-1) e +1.169 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 8,6%. Icittà sono a quota 402. Nella Asl1 sono 173 i nuovie 2 i decessi nelle ultime 24h, nella Asl2 sono 128 i nuovie zero i decessi, nella Asl3 sono 101 i nuovie zero i decessi, nella Asl4 sono 21 i nuovie zero i decessi, nella Asl5 sono 38 i nuovi ...

Riguardo al vaccino antinfluenzale adsono state distribuite oltre 1 milione 260mila di dosi di vaccino ai medici di medicina generale (Mmg) e pediatri di libera scelta (Pls). Sono state ...Palazzo Venezia a Roma si illumina dicon la proiezione delle immagini della mostra "Roma ... durante i mesi del lockdown durante la pandemia di, una città immersa in un silenzio inaspettato,... Covid oggi Toscana, 322 contagi e nessun decesso: bollettino 15 gennaio