Covid | le news di oggi Il bollettino | calano contagi -38 | 2% e decessi -25 | 7%

(Di domenica 15 gennaio 2023) In Italia 84.076 nuovi casi e 576 morti negli ultimi sette giorni. Tasso di positività all'11%. Le mascherine "continuano a essere uno strumento chiave contro il Sars-Cov-2: sono consigliate a seguito di una recente esposizione a, quando qualcuno ha o sospetta di avere il, se si è ad alto rischio digrave e per chiunque si trovi in uno spazio affollato, chiuso o scarsamente ventilato". Lo afferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità