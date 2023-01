Covid Campania | nessuna nuova vittima | incidenza in calo

(Di domenica 15 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 604, su 7.556 test esaminati, i nuovi positivi alin. Il tasso discende al 7,99%, oltre un punto percentuale meno del 9,19 di ieri. Prosegue anche ilnell’occupazione dei posti letto: i ricoverati in terapia intensiva sono 19 (-2), quelli in degenza 326 (-9). Il bollettino quotidiano regionale non riporta nuove vittime. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Agenzia ANSA

Sono 604, su 7.556 test esaminati, i nuovi positivi alin. Il tasso di incidenza scende al 7,99%, oltre un punto percentuale meno del 9,19 di ieri. Prosegue anche il calo nell'occupazione dei posti letto: i ricoverati in terapia intensiva ......un avviso di accertamento sanzionatorio per non essersi sottoposto a vaccinazione contro il- ...delle indagini per una probabile caduta in un crepaccio sulla alture a confine tra Lazio e,... Covid: Campania; incidenza stabile, cinque nuove vittime Sono 604, su 7.556 test esaminati, i nuovi positivi al Covid in Campania. Il tasso di incidenza scende al 7,99%, oltre un punto percentuale meno del 9,19 di ieri. Prosegue anche il ...(*) Posti letto Covid e Offerta privata. Scende la curva dei contagi. Il tasso d'incidenza si attesta sul 7,99 % mentre ieri era al 9,19 %. Scendono ancorai ricoveri in degenza (-9).